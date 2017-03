Bus Alpin Alvra cuntent cun frequenzas

Il Bus Alpin sur il Pass da l’Alvra va quest onn en sia terza stad. La gestiunaria, l’Uniun Bus Alpin, è fitg cuntenta cun las frequenzas, sco quai ch’ella scriva en ina communicaziun. Cun 700 persunas transportadas las stad passada è la finamira a lunga vista da 1’000 persunas gia en mira.

Cun la purschida «AlbulaBUS» èn vegnids transportads la stad 2015 var 400 passagiers sin il pass da l’Alvra tranter La Punt en l’Engiadina e Bravuogn en val d’Alvra.

Lantschà la purschida avevan las destinaziuns turisticas, il Parc Ela ed il chantun. Il success da l'onn da test aveva motivà ils purtaders da tschertgar ina soluziun a lunga vista per il manaschi.

Finanziaziun difficila

Cun agid dal program Innotour dal Secretariat da stadi per l’economia SECO ha la rait da parcs svizzers cofinanzià il svilup dal project. Sustegnids da l’Agid svizzer per la Muntogna han ils acturs locals fatg investiziuns per la stad 2016, per exempel han els equipà las fermadas lung la via da pass cun tavlas.

La finanziaziun dal manaschi ha pudì vegnir segirada a lunga vista grazia a differents partenaris. Sut questas bunas circumstanzas è l’urari dal Bus Alpin «Bravuogn-Pass da l’Alvra», sco quai che la purschida ha uss num, vegnì integrà en l’urari uffizial per la stagiun da stad 2017.

700 passagiers èn viagiads il 2016 cun quest bus

La stad 2016 han dapli che 700 persunas nizzegià il bus che vegn sin dumonda. Quai fa plaschair era a l’Uffizi d’energia e da traffic, sco quai ch'il manader da l'uffizi, Werner Glünkin, vegn cità en la communicaziun: «Sco cundiziun per il sustegn chantunal avain nus formulà la finamira a lunga vista da 1'000 passagiers. Ch’ils iniziants èn gia suenter dus onns uschè manaivel da la finamira, ans fa grond plaschair. Nus essan persvadids, ch’il servetsch da bus vegn nizzegià anc pli savens questa stad sche l’urari è accessibel sin tut las plattafurmas impurtantas».

Ina basa impurtanta per il success da la nova purschida dal traffic public en il Parc Ela è stada l’admissiun da l’uniun Bus Alpin, ch’è activa en l’entira Svizra. 13 regiuns da bus turisticas datti actualmain en Svizra.