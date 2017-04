Per evitar che serps vegnan sut las rodas da las maschinas ha Hans Schmocker ina missiun. Il responsabel per la protecziun da reptils en il Grischun ramassa dapi trais onns las vipras che vivan sin il plazzal da fabrica dal nov tunnel d’Alvra e maina ellas tar in nov da chasa.

Far midada cun serps 3:33 min, Telesguard dals 10.4.2017

Uss è il temp ideal per tschiffar serps, manegia Hans Schmocker durant in da ses girs sin il plazzal da fabrica enturn la staziun da Spinas. Las temperaturas vegnan pli chaudas, las serps sdreglian or da lur dorma d’enviern e ston vegnir or en il liber per tancar sulegl. Ellas n’èn anc betg uschè spertas e tras quai pli simpel da tschiffar. Il temp per insumma avair schanzas da vesair ellas è però limità. Memia baud èsi anc memia fraid, e memia tard è il terrain gia uschè stgaudà ch’ellas van puspè sut la crappa en.

In nov da chasa per 28 vipras

28 exemplars ha Hans Schmocker tschiffà ils davos trais onns sin il plazzal ni en vischinanza. La schanza che quellas vegnan sut las maschinas en ni sut il stgavament dal tunnel è gronda. Perquai ston ellas davent. Pertge da sasez na giessan ellas betg. Sch’il conturn turna, vul dir buns lieus per sa zuppar ed in zic vegetaziun, sche lura restan las serps en quest lieu. Perquai as chatta era diversas dad ellas en las costas gist sper ils binaris. Vi dals trens che passan mo pacs meters sper ellas via èn ellas s’endisadas. Ed oravant tut ils mastgels na enconuschan nagut pli, sch'i va per chattar ina partenaria.

« Jau enconusch en Val Bever var 80 vipras persunalmain. » Hans Schmocker

responsabel per la protecziun da reptils en il Grischun

Monitoring grazia in chip sut la pel

Radund 80 vipras enconuscha Hans Schmocker gia en la val Bever. Ina part dad ellas ha el marcà cun in chip sut la pel. Grazia quel ha el adina la survista tgenina che ha fat tge viadi, sch’ellas èn restadas en il nov da chasa u sch’ellas èn puspè turnadas en vischinanza dal plazzal da fabrica. Ed enfin uss pari che la translocaziun haja success. Tut las serps ch’el ha plazzà in toc da la val ora èn restadas là. Motiv avunda per el da cuntinuar sia lavur fin che la davosa vipra sin il plazzal da fabrica a Spinas è tschiffada e purtada en in nov da chasa.

