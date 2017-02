Farera survegn sustegn finanzial

La vischnanca da Ferrera survegn sustegn finanzial per ses nov lavuratori communal. La regenza ha concedì ina contribuziun da maximalmain 476'000 francs. L'infrastructura actuala dal lavuratori communal da las fracziuns d'Inner- ed Ausserferrera n'ademeplescha betg pli las pretensiuns.

Farera ha perquai decis da construir ina nova basa tecnica communala en ils secturs manaschi forestal, servetsch tecnic, pumpiers e la resgia. La nova basa tecnica a Calantgil cumpiglia ina nova halla per maschinas cun magasin da pumpiers ed in engrondiment da la halla tecnica existenta sper la resgia cun locals per il persunal e biros.

