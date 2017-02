Glatsch da Surava ha remplazzà il biscotg

Dapli che 100 onns vegniva fatg biscotg (Zwieback) a Surava en Val d’Alvra. L’onn 1999 è la fabrica vegnida serrada e la producziun è ida a Tusaun. Dapi intgins onns vegn fatg glatsch en la veglia fabrica da biscotg.

Fundada è la fabrica da biscotg vegnida l’onn 1886 dal pastizier Josef Laim. Ditg è la fabrica stada en ils mauns da la famiglia, enfin che Martha Eugster e ses um han surpiglià l’onn 1969 la fabrica. 30 onns han els manà la firma cun plaschair ed il 1999 è ina lung’era ida a fin.

Glatsch da spargias

Dapi quatter onns vegn uss fatg glatsch en la veglia fabrica da biscotg. Avant vegniva il glatsch Balnot fatg en l'Engiadina. Holger Schmidt il maina fatschenta dal «Glatsch Balnot» nizzegia latg da bio or da la regiun per ses glatschs. El è era avert per chaussas betg uschè usitadas. Uschia producescha el glatschs cun il gust da spargias u dad anis, ed era glatschs fatgs cun latg nursa tutga tar ina da sias spezialitads.