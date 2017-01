Herodes sin il Güglia - tut tenor debatta en il Cussegl grond

A l'apero da Bumaun a Riom ha Origen preschentà il program per la proxima stagiun. En il center è d'interpretar danov mitos da Nadal ed in'opera da Herodes sin il Güglia. Quai però mo, sche la debatta davart la lescha da promoziun da cultura en il Cussegl grond porta ils fritgs giavischads.

Origen sa deditgeschia als gronds mitos dal temp da Nadal, ha ditg l'intendant Giovanni Netzer. Mitos ch'hajan influenzà l'entir mund. La finamira è però d'interpretar danov quests mitos ed als deliberar da l'atmosfera da lametta. Origen vul raquintar las istorgias davostiers senza glischs romanticas e musica da Nadal.

L'emprima producziun da teater è deditgada al retg Herodes. Il potentat da Ruma è tenor Netzer in regent che vuleva cumular pussanza, in carstgaun cultivà però era brutal. In regent sco plirs auters era en il Proxim Orient - fin tar ils cumbats dad oz en il desert da la Siria.

Netzer: «La balla è tar il Cussegl grond»

Il teater al Güglia vul Origen avrir l'entschatta d'avust. Cundiziun è tenor Origen ch'i dettia la lubientscha da bajegiar definitiva per la tur e che la finanziaziun saja reglada. Uschia fa Netzer depender tut da la debatta da favrer en il Cussegl grond. Lez tracta lura la lescha per la promoziun da la cultura. Origen pretenda en quel connex dapli daners dal maun public per realisar il program.

Appell per petiziun e dapli daners

Ensemen cun il president da l'Uniun da promoturs Pro Origen, Andrea Hämmerle, ha l'intendant Giovanni Netzer suttastritgà la muntada dal project Origen per il Grischun. La cultura haja in potenzial enorm ch'ins stoppia promover, ha ditg Hämmerle. Quai surtut durant il temp che la naiv manchia. Dad auzar il budget per Origen fissia pussaivel per il chantun, sch'el veglia propi quai.