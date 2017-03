Idea «narra» è 20 onns veglia

La fin d’emna s’entaupan per la ventgavla giada guggas da l’entira Svizra a Savognin per laschar reviver il tschaiver ch’è a fin. Il «Nationales Alpguggenmusik Treffen», curt NAGT è vegnì creà da l’uniun da turissem da Savognin, che vuleva dar schlantsch a la stagiun d’enviern pli flaivla dal mars.

Il president da l’uniun da cura e traffic da lez temp, Pietro Peduzzi è entras in enconuschent vegnì sin l’idea da far insatge cun musicas da tschaiver ed il directur da cura e traffic da lez temp, Maurus Dosch e la giovna secretaria Ursina Niggli, oz Ursina Solèr-Niggli, èn ids enfin a Spreitenbach per guardar, co ch’ina tala scuntrada da guggas funcziuna. Ed uschia han els «importà» l'idea da la Bassa a Savognin.

Comité d'organisaziun mida

Ils davos onns ha ina gruppa privata enturn Flavio Sterli cun blers voluntaris organisà e realisà ils davos tschintg onns l’inscunter da guggas. L’onn proxim surpiglia la gugga «Igls Fetters Sursetters» l’organisaziun.

Program vast

L’act principal da sonda ils 11 da mars a l’inscunter da guggas è a las 19:45 cun in monster concert sin la plazza grava cunt total 15 guggas. Suenter cumenza la concurrenza da guggas cun ina rangaziun da mesanotg. La dumengia sunan las guggas en il territori da skis e sin ina tribuna averta a Tigignas.