Il pot rimna ussa er las gasettas

En las vischnancas da Surses porscha la Posta Svizra in nov servetsch. Ils pots rimnan las gasettas veglias e deponan ellas en la deponia a Savognin. Il mument nizzegian 45 persunas questa pussaivladad. Diversas reclamaziuns da la populaziun envers la vischnanca han intimà la posta.

L'idea da porscher il servetsch è vegnida dals pots sez. Els hajan fatg stim en la regiun che blers abitants n'eran betg cuntents cun la purschida e las uras d'avertura da la deponia a Savognin e Bivio, di Niklaus Zipper da la Posta Svizra. Suenter discurs cun la vischnanca da Surses vegn ussa il pot mintgamai ina giada l'emna a rimnar las gasettas ed il chartun.

45 persunas nizzegian il mument quest servetsch e pajan 40 francs per in onn. A Savognin sez è quest servetsch dentant betg pussaivel cunquai ch'ins n'ha betg la capacitad. Il project è per il mument limità sin in onn. Niklaus Zippert è dentant optimistic e s'imagina, che la Posta Svizra possia porscher quest servetsch er en autras regiuns.

Per la vischnanca da Surses è la soluziun cun la Posta ina fitg buna chaussa. Martegn Netzer, il schef dal servetsch tecnic, sa regorda bain da la critica. «En la critica èn surtut il palpiri ed il chartun, ch'han fatg mal il venter a la populaziun», ed uschia pon ins ussa porscher alternativas. Cun la scola na funcziunava la collavuraziun betg bain. Ils scolars rimnavan betg tut, il palpiri n'era betg adina pront a temp ed uschia è questa collavuraziun vegnida annullada gia avant divers onns.

« La scola fa ussa dentant lavurs sco ir a guaud ni rumir il lai e survegn per questas lavurs daners en la cassa da scola » Martegn Netzer

