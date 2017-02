In e scadin po influenzar l’urari

La lescha davart il traffic public en il Grischun definescha las cundiziuns da basa, e tgi che sto pajar las prestaziuns.

– Il Cussegl grond decida davart il preventiv per rinforzar il traffic public.

– En general han propostas che gidan ad ina gronda part da la populaziun pli grondas schanzas da vegnir realisadas, che giavischs che resguardan mo interess singuls.

– Tar prestaziuns che na vegnan betg finanziadas dal chantun pon las vischnancas decider, sch’ellas vulan finanziar sezzas ina purschida. Quai po per exempel esser in bus sin dumonda, finanzià da la vischnanca.