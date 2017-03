In open air dapli

Cun musica, glisch e groove porscher insatge per ils amaturs d'open airs. La premiera da l'Open Air Avras l'avust passà ha intimà ils organisaturs da cuntinuar. Ussa vegn perquai fundada ina uniun.

Luzi Stoffel, il giuven da 28 onns d'Avras Campsut, ha organisà cun collegas l'avust passà l'emprim Open Air Avras. Cun ina uniun che vegn fundada ils emprims d'avrigl vegn mess il fundament per la cuntinuaziun.

« La premiera è stada in success ed ha intimà nus da cuntinuar » Luzi Stoffel



Il sem saja ussa mess, en l'avegnir ins veglia raccoltar, manaja il giuven pur e spera che l'Open Air Avras possia davantar e restar in open air en la regiun per la regiun. Els na sajan nagina concurrenza per auters open airs regiunals. Perquai hajan els er tschernì il mez avust sco termin per lur open air.

