In Rumantsch tar il Masters World Cup a Claustra

Il Masters World Cup – u inuffizialmain er «il campiunadi mundial da passlung da seniors» – ha lieu quest'emna a Claustra. Circa 1'200 participants or da 23 differents pajais da l'entir mund fan part da las cursas. Ed er là chatt'ins Rumantschs – in da quels è Roman Decurtins da Trun.

Il nivel sportiv è dretg aut tar il Masters World Cup a Claustra. Quai malgrà la media da vegliadetgna relativamain auta da l'eveniment, che n'ha dapi l'onn 1999 betg pli gì lieu en Svizra. Ina premissa per pudair participar tar las cursas è numnadamain ch'ins ha almain 30 onns.

Quella premissa emplenescha Roman Decurtins cun ses 76 onns en mintga cas. Quai è dentant betg la suletta raschun ch'el fa part da las cursas. Il passlung è la gronda passiun dal Sursilvan. L'enviern va el, sche pussaivel mintga di per in'ura cun ils skis da passlung. Er il maraton da passlung engiadines ha tradiziun per el; el ha fatg part da mintgin dals 48 maratons ed er il maraton engiadinais che ha lieu la dumengia proxima, n'è nagina excepziun. Il Masters World Cup è per el ina pussibilitad da congualar sias prestaziun sin in nivel internaziunal. Tar cursas naziunalas è Roman Decurtins savens in dals megliers da sia vegliadetgna.

Tar la cursa da tschintg kilometers stil liber dal Masters World Cup han el ed ils ses 21 concurrents en la categoria da las annadas 1941 - 1937 dà tut. Roman Decurtins ha duvrà 17 minutas e 26 secundas per dumagnar il traject ed ha cuntanschì uschia il 17avel plaz.

Il campiunadi mundial da seniors ha lieu a Claustra dals 3. enfin ils 10. da marz.

