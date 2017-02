Kino en la naiv

Oz, 15:49

Dals 13 – 25 da favrer datti a Lai per l’emprima giada in kino ora en il liber. En il focus stattan films da la regiun e films ch’han da far cun naiv, scriva Lai Merketing e Support SA en ina communicaziun.





Bild in Lightbox öffnen. Avrir maletg en lightbox. La pli gronda sfida per in kino d’enviern ora en il liber saja l’aura, di Seraina Schöb, manadra da products da la destinaziun da vacanzas Lai. Dasperas risicos sco naiv u vents, vegnian vitiers las temperaturas fraidas. La tecnica sensibla stoppia vegnir protegida ed era per ils visitaders vegnia fatg tut per che quels stettian bain. La tribuna è fatga or da naiv, 150 ballas da strom e pels tschut duessan dar chaud.