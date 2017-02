La Posta vul serrar filiala da Beiva

La Posta examinescha la pussaivladad, da cumbinar a Beiva las purschidas postalas cun in partenari local en l’avegnir. Decidì n’è anc nagut.

Sco quai che la Posta Svizra scriva en ina communicaziun, saja ella en discussiun cun la vischnanca da Surses. Il diever dal spurtegl postal a Beiva saja gia blers onns sin in livel fitg bass. En congual cun la filiala a Savognin vegnia quella da Beiva nizzegiada bun set giadas pli pauc che quella da Savognin.

Agentura per Beiva

Il giavisch da la Posta fiss, da far a Beiva in’agentura da posta tar in partenari local. En ils auters lieus dal Surses è la Posta preschenta suandontamain: A Riom ed a Sur datti agenturas da la posta en butias, a Salouf, Parsonz, Cunter, Tinizong e Rona datti in servetsch da chasa.

