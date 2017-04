La vita sin alp en 14 tavlas d'infurmaziun

Sin la via da viandar existenta da Somtgant a Radons vegnan installadas quest onn 14 tavlas d’infurmaziun ch’infurmeschan davart la vita sin l’alp. Igl èn planisadas differentas interacziuns. Il project «Alpleben Somtgant Radons» custa radund in mez milliun francs.

La senda tematica, che Savognin Turissem realisescha sin l’Alp Somtgant, cumenza dasper la staziun da muntogna da la pendiculara. Là vegn realisà ina nova plazza da giugar.

Lung da la senda da viandar vegnan installadas differentas interacziuns. Uschia pon ils uffants per exempel emprender a mulscher cun in’attrappa tar in bigl, en in auter lieu pon ils uffants raiver sin in crap en furma d’ina serp, e tar in’autra staziun datti in spievel lung per tschertgar animals en il liber.

Avertura gia la stad

Sco quai che la directura da Savognin Turissem Tanja Amacher ha ditg, duai la mesadad dal project esser realisà enfin il mez da fanadur. Fin la fin da l’onn duain tut las 14 staziuns sin la senda da viandar esser realisadas. L’entschatta da matg vegnan las lavurs scrittas ora, la vischnanca da Surses vul surdar las lavurs a firmas indigenas sche pussaivel.

La senda tematica duai mussar sin ina moda termaglianta las atgnadads da la vita sin l’alp, ha ditg la directura da turissem. La gronda part dals custs surpiglia Savognin Turissem or da reservas, la vischnanca da Surses ed il chantun che paja radund 100’000 francs. Vi dal project sa participeschan era il Parc Ela e la corporaziun d’alp.

RR actualitad 06:00