Lai: «iis Paradiis» cuntinuescha malgrà grond deficit

En ina decisiun da princip ha il cussegl communal da Vaz decidì, da cuntinuar era l’auter enviern cun il paradis da glatsch. La suprastanza communala elavurescha ussa in nov concept per l’auter onn, che sto anc vegnir approvà dal cussegl communal.

Il manaschi dal glatsch artifizial a Lai ha custà radund in milliun francs, tar entradas da 320‘000 francs. Il preventiv quintava anc cun entradas da 550‘000 francs. Differents puncts sajan responsabels per il grond deficit, stat scrit en il messadi al cussegl communal. Tranter auter quintavan’ins cun dapli giasts la saira nua che l’entrada è pli chara che durant il di, e la vendita da cartas da stagiun e cartas da l’entir’ema saja cler sut las spetgas. La vischnanca da Vaz vegn ussa ad elavurar mesiras, co ch’il manaschi dal paradis da glatsch a Lai po l’auter enviern vegnir manà cun deficit da maximalmain 600’000 francs.

Radund 25’000 persunas han visità il paradis da glatsch en sia emprima ediziun. La stagiun ha cuzzà davent da l’emprim da december enfin ils 12 da mars. Otg persunas èn vegnidas emploiadas en in pensum da 520%.

Approvà nova plazza

Plinavant ha il cussegl communal approvà la creaziun d’in nov post en l’administraziun da construcziun cun in pensum da 70-100%. Grazia il nov post duain dumondas da bajegiar vegnir respundidas pli spertas en l’avegnir, surtut tar abesenzas dal manader dal departament da construcziun. Per il nov post dat a disposiziun ina summa da maximalmain 150’000 francs.

Hotel Seehof duai vegnir engrondì

Era approvà ha il Cussegl communal da Vaz approvà per mauns da l’urna il plan general da furmaziun Hotel Seehof Valbella. Cun porscher bunas cundiziuns da basa, dai il hotel existent vegnir engrondì cun ina chasa annexa cun 43 ulteriuras chombras da hotel e tschintg abitaziuns secundaras.

