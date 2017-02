Lai: Kino en la naiv

Oz, 15:49

Federico Belotti

Dals 13 enfin ils 25 da favrer datti a Lai per l’emprima giada in kino ora en il liber. En il focus stattan films da la regiun e films ch’han da far cun naiv, scriva Lai Marketing e Support SA en ina communicaziun.