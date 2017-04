Leza Schmid – Il bab da la naiv artifiziala

Oz, 17:20

Curdin Fliri

1978 ha Savognin construì sco emprim territori da skis insumma in sistem per far naiv artifiziala. Leza Schmid è sta davent da l’entschatta il schef d’ennavaziun. Ussa va el en pensiun.