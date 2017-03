Lionessas per Savognin/Surses

Sandra Luzio e Margeritha Poltera èn las emprimas dunnas per il Lions Club Savognin/Surses. Da quatter interessentas han ussa duas decidì d'entrar en il club. Avant passa dus onns han ils umens dal Lions Club decidì dad er pussibiltar a dunnas da far part al club da service.

Ils differents Lions Clubs èn plitost clubs dad umens. Singuls clubs èn gia averts er per dunnas. Avant dus onns è il club da Savognin/Surses sa decidì dad er s'avrir per dunnas. «Nus avain contactà quatter dunnas» ha ditg il president Guido Luzio. Per la fin da l'onn han duas decidì da vulair far part.

Cun Sandra Luzio, ch'è sora superiura en il spital Surses e cun Margeritha Poltera, uffizianta dal stadi civil pensiunada ha il Lions Club Savognin/Surses ussa las emprimas dunnas en il club. Per Luzio sco er per Poltera saja quai ina fitg gronda onur dad esser vegnidas dumandadas. E tuttas dus dunnas èn persvadidas da pudair contribuir lur part en il club da service.

«We serve» – «nus servin»

Il Lions Club è vegnì fundà il 1917 en ils Stadis Unids cun il motto «We Serve». Far dal bun ad auters e metter il servetsch envers ils auters, sur l'agen profit è quai che ha persvas las duas dunnas da s'engaschar. Il Lions CLub Savognin/Surses è vegnì fundà il 1992.

