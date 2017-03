Marmorera: laders han engulà fanestras

Fanestras novas en la valita da 4’000 francs han laders engulà a Marmorera. Grazia ad indicaziuns han ils laders pudì vegnir chattads en l’Engiadin’Ota.





La notg da la dumengia sin glindesdi sajan las fanestras anc betg montadas svanidas dal parcadi da l'ustaria al Lai da Marmorera - scriva la polizia chantunala. L’ustaria è il mument vida lavurs da renovaziun.

La polizia ha chattà ils laders in pèr grazia ad in avis il mardi. Las fanestras sa chattavan en in auto da furniziun en l'Engiadin'Ota.

RR novitads 17:00