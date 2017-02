Mo in candidat per presidi da Tusaun

Ils 12 da mars decida Tusaun tgi che daventa successur da la presidenta communala Claudia Kleis-Kümin (PCD). Il sulet candidat uffizial è il vicepresident actual Curdin Capaul (PLD).

Pervi da la demissiun anticipada da la presidenta communala da Tusaun Claudia Kleis-Kümin (PCD) per la fin favrer, sto vegnir elegì ils 12 da mars in nov president communal per la perioda d’uffizi vertenta fin il 2018. Sco quai ch’il chanzlist da Tusaun Räto Müller ha confermà a RTR, saja entrada mo la candidatura dal vicepresident actual Curdin Capaul (PLD) en il temp da nominaziun ch’è scadì venderdi passà. Sch'el vegn elegì sco president communal sto ses post en suprastanza vegnir remplazzà entaifer trais mais suenter sia elecziun.

Claudia Kleis-Kümin daventa nova manadra per il svilup regiunal da la regiun Viamala sin l’emprim da mars 2017.