Nova chasa da scola per Tusaun

Las votantas edils votants da Tusaun han approvà il credit da construcziun correspundent.

La nova chasa da scola a Tusaun duai remplazzar la chasa da scola Variel ed il pavillon da la scoletta. Budgetà è il project cun 7,6 milliuns francs. Realisà vegn il project ‘Staan und Gaan’ da FIBA Holzbau, Tusaun.

Sper il credit per la nova chasa da scola han ils da Tusaun tranter auter era approvà in credit per pudair sanar la Via Veglia. Il credit munta a 1,38 milliuns francs.

