Onn da record per la Skateline Alvra

17’000 persunas han visità la Skateline Alvra la davosa stagiun d’enviern, ch’è ida a fin ils 26 da favrer. Quai è in nov record per la senda da patinar tranter Alvagni e Surava.

Sco quai che Giorgio Bossi, il president da l’uniun Skateline Alvra ha ditg envers RTR, saja ussa pussaivel da far reservas per onns che na marschan betg uschè bain. Ils onns 2011 e 2012 ins haja per exempel gì onns fitg nauschs, che hajan prest rut il culiez a l’uniun. La Skateline Alvra è vegnida averta avant 15 onns. L’emprim onn da manschi il 2002/2003 avevan 4’000 persunas visità la Skateline.