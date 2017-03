Ovra electrica Rain Posteriur ha producì pli pauc energia

L'Ovra electrica Rain Posteriur ha producì in otgavel pli pauc forza electrica il davos onn da fatschenta. Las 1'400 uras gigawatt forza electrica sajan dentant en la media da plirs onns.

Quai scriva l'Ovra electrica Rain Posteriur en ses rapport per l'onn da fatschenta 2015/2016. Las cifras da producziun dal onn passà da 1’615 uras gigawatt electricitad n’han betg pudì vegnir cuntanschidas pervi da la pauca plievgia, scriva las ovras electricas.

Era main buns sa mussan ils custs da producziun quels èn creschids per in sisavel sin 4,37 raps per ura kilowatt.

En vista a la situaziun difficila dal martgà quinta l'Ovra electrica Rain Posteriur da stuair spargnar vinavant. Ultra da quai ha la radunanza generala reelegi tut ils commembers dal cussegl d’administraziun per la perioda 2017-2020.

RR novitads 16:00