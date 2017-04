Oz è il 85avel da Gion Giusep Derungs

Vot eir anfign segl colm, sur sendas, ertadoirs

Lascha chigiu igl mond, cattar post igl martoir.

Cun pass ferm e tampro ties fist pò cò gidar,

Tia veia ast catto, sen chella stost restar.



Rivo ist tigl fastatg, na pôssa cò post far,

Ed oss cun bung partratg ties curs cuntinuar.

Se cò an mez igl gôt mievel boff’igl vent.

Se cò en cant da lod, chigiu fracasch digl vent.



En pass sur igl rumegl pò esser zont fatal,

Perchegl scu da marvegl, cun vista agl final

Sa derv’oss igl vial, tge mond tgi tè anveid!

Matg flours per igl final, steilalvas en saleid!