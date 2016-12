Pendicularas Savognin fan pista cun l’agid da voluntaris

Circa 70 voluntaris han gidà ils davos dis las pendicularas Savognin da preparar ina pista che na vegn betg ennavada cun naiv artifiziala.

Voluntaris preparan la pista a Savognin 0:42 min, dals 23.12.2016

Chanuns da naiv na gidan betg dapertut, uschia han las pendicularas da Savognin tschertgà voluntaris per preparar vials da runals e pistas nua ch'i ha nagina naiv artifiziala. Cun palas tiran els la stgarsa naiv che giascha qua e là davos bots ed en foppas sin mantuns, per che las maschinas da far pista possian lura preparar la pista.

La pista preparada da voluntaris po prest vegnir averta

Far quai cun maschinas na fiss betg stà pussibel, uschia che las pendicularas han dumandà per agid giasts e la populaziun da la regiun. Circa 70 persunas èn s’annunziadas ed han gidà da preparar ils davos dus dis il vial dals dus runals Piz Cartas I e II sco era la pista da colliaziun dal Piz Cartas enfin la staziun Somtgant.





