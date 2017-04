Pestgar en il paradis

Prisco Janett da Savognin ha realisà ses siemi. El porscha vacanzas da pestgar cun alloschi a Destin en Florida. Il giuven Surmiran ha avant in onn ristgà il pass en l'independenza.

El haja realisà ses siemi di Prisco Janett. Il Surmiran ha bandunà sia patria per porscher a la clientella svizra vacanzas da pestgar cun guids ed alloschi.

« En ils Stadis Unids è il pestgar in sport naziunal » Prisco Janett



El saja in um ventiraivel, perquai ch'el possia far quai ch'el fetschia il pli gugent. Per Prisco Janett è Destin en Florida cun var 12'000 abitants il meglier lieu per pestgar e la mentalitad americana correspunda a sia natira.

Prisco Janett vul uschia dar enavant a ses giasts il plaschair ed ils bels muments da quella occupaziun tipicamain americana.

