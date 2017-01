Planoiras pli attractiv per ils fans

Oz, 16:32

Tona Poltera

Ils organisaturs dal Planoiras han gì da decider da far la cursa en rundas e betg da Lantsch a Planeiras. Per ils fans pli attractiv, per ils curridurs pli stentus. Tuttina è la finamira da porscher la cursa originala.