Plant pervi dal project Barnagn a Savognin

En connex cun il project da hotel Barnagn ed abitaziuns da vacanzas Viols a Savognin hai dà in plant. Fatg quel ha Rudolf Tucek, sco el scriva sez en ina communicaziun a las medias. Las rinfatschas èn massivas.

Rudolf Tucek pretenda ch’i saja tranter auter vegnì cugliunà, fatg maldiever da l’uffizi, administrà nun-correct, empruvà da metter sut squitsch e cuntrafatg al dretg d’autur. Il plant sa drizza cunter duas firmas d’immobiglias, il possessur da quellas e cunter l’anteriur president communal.

Sco Rudolf Tucek scriva, haja el fatg quest plant gia ils 13 da schaner 2017. La procura publica haja prendì encunter il plant e saja vida far inquisiziuns.

L’october passà aveva la vischnanca mess ad acta ils projects “Barnagn” e “Viols cunquai ch’i n’era betg reussì da sa cunvegnir cun ils investiders. Rudolf Tucek - che maina il hotel Cube a Savognin - fiss stà responsabel per il manaschi da l'hotel, dal bogn e dal ressort da vacanzas planisà.

Il projet da 100 milliuns francs avess previs in ressort da vacanzas cun 96 abitaziuns, in hotel cun 200 letgs ed in bogn da divertiment public.

