Plazza d’atterrar dal spital Tusaun daventa pli segira

La plazza d’atterrar per helicopters da salvament a Tusaun na correspunda betg a las pretensiuns d'ozendi. Perquai vegn construì ina nova plazza sur il bajetg dals parcadis. Ils custs muntan a 1,3 milliuns francs.

Sco quai che la gasetta «Pöschtli» scriva en sia davosa ediziun, pondereschian ils responsabels dal spital gia pli ditg da far pli segir la plazza d’atterrar per helicopters.

Sco quai ch’il directur dal spital Tusaun, Reto Keller ha confermà ad RTR, ins haja examinà differentas variantas e saja sa decidì per la varianta la pli bunmartgada.

Ils custs da 1,3 milliuns possian vegnir finanziads cumplettamain or d’in conto d’investiziuns e da la REGA ins quintia cun in sustegn d’enfin 200’000 francs. Las vischnancas na stoppian betg sa participar vi dals custs. Ils 23 da mars ha la radunanza da delegads dal spital Tusaun gia dà glisch verda al project. Enfin il matg duain las lavurs vegnir scrittas ora. La montascha pudess succeder il mais da settember u october, quai sche tut va tenor plan.

Situaziun actuala difficila

La situaziun actuala na cuntentia betg, cun quai ch’i saja difficil per ils pilots d’atterrar sin la plazza existenta, ch’è fitg da manaivela dal spital. Cun transferir la plazza d’atterrar en in lieu pli aut, dattia en l’areal da la plazza d’atterrar existenta ulteriur spazi per far pli bella la plazza da l’entrada, ha ditg Reto Keller. Profitar pudess tranter auter l’ustaria dal spital. En media datti var 18 atteraments ad onn, en onns cun bler traffic enfin 35 sgols.

