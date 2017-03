L’architect spezialisà sin punts Jürg Conzett ha dissegnà las duas novas punts en la profunditad da la chavorgia spectaculara Viamala. Be grazia lavur da precisiun cun in’autocrana è quai stà pussibel, da montar las punts che custan 150’000.- francs e che duajan tegnair per ils proxims 150 onns.

Punts tranter architectura e turissem 2:19 min, Telesguard dals 30.3.2017

Punctual sin l’avertura da la stagiun procuran duas punts novas per in flair d’architectura elegant giu en las chavorgias gruglias da la Viamala. Las duas passarellas èn da l’inschignier grischun Jörg Conzett che ha gia construì las punts spectacularas da Traversina e Suransuns sin la senda da viandar tras la Viamala. Il nov magnet da visitaders ch’è vegni construì ord atschal cromà e lain laresch custa 150’000 francs e duai tegnair almain pels proxims 150 onns.

Gia avant 114 onns ha l'uniun da cura da Tusaun cumenzà a far accessibla la Viamala per visitaders. Avant trais onns han ins installà in nov center per ils visitaders. Sco Stefan Kunfermann da Viamala Turissem di, sper'ins da pudair carmalar sper turists er fans da punts ed architectura en la cavorgia per guardar las punts da Jürg Conzett.

