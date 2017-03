Roboters en curtin

Roboters surpiglian adina dapli lavurs. En adina dapli curtins sega in roboter il pastget. Quiet, electric ed independent. Ma èn quels roboters cunvegnents per tuts? E sin tge sto vegnir fatg stim?

«Cun in roboter da segar il pastget gudogna il possessur temp per giudair il curtin» fa Marco Zimmermann reclama per il gidanter. Cun ina planisaziun en detagl, ina buna cussegliaziun e la dretga tscherna ins chatta per prest mintga curtin ina soluziun.

In grond avantatg saja ch'il roboter sega independentamain e ch'el fetschia quai senza far gronda canera, raquinta il spezialist. La lavur da purtar l'erva en la deponia scroda e cunquai ch'il roboter sega regularmain, vegn er il pastget pli bel. «L'installaziun d'in roboter dovra dentant in pau temp e duai esser planisada bain, per betg far surpraisas nunspetgadas» cusseglia Marco Zimmermann.