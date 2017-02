Savognin: Auto rolla giu d'ina scarpa

In’auto è rullà radund 400 meters senza ses manischunz. Suenter ch’el è cupitgà, è el vegnì da sa fermar sin il tetg. Nagin è vegnì blessà.

Sco quai che la Polizia chantunala scriva, ha in um mess ses auto sin in parcadi en il nord da la vischnanca da Savognin. Tuttenina ha l’auto che n’era betg franà bain avunda, entschet a rullar, senza ch’il manischunz fiss stà preschent. Suenter radund 200 meters è l’auto ì sur la via principala ora ed ha donnegià in mussavia ed in paracar. A la fin dal prà è l’auto cupitgà ed è sa fermà sin il tetg. Pervi da privel da fieu èn vegnids alarmads ils pumpiers Surses. L’auto è vegnì donnegià totalmain.