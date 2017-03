Savognin: Bun enviern per scola da skis

La scola da skis e snowboard da Savognin fa ina bilantscha positiva da la stagiun d’enviern. Quai è stada l’emprima stagiun per il nov manader Otmar Netzer.

Sco quai che Otmar Netzer ha ditg, haja ins fatg ina svieuta da bun in milliun francs. Quella summa cumpiglia era il runal e l’ustaria a La Nars. Ins haja pudì dar circa 22’000 lecziuns. Quai saja var 300 lecziuns pli pauc che l’onn avant.

Otmar Netzer quinta quest onn cun in gudogn in pau pli aut che l’onn avant, nua ch’ins haja fatg in gudogn da circa 50’000 francs avant amortisaziuns.

