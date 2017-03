Savognin survegn definitiv label da famiglias

Savognin po mantegnair il label «Family Destination». Quai scriva Savognin Turissem en ina communicaziun. Pervi da decleraziuns sbagliadas da possessurs d’abitaziuns da vacanzas, ha la Federaziun svizra da turissem laschà examinar da nov la legitimaziun per il label.

Per survegnir il label «Family Destination» sto ina destinaziun avair ina fitg buna purschida per famiglias cun uffants. Per exempel cun ina plazza da giugar ed ina tgira d'uffants. Vitiers vegn almain in hotel cun fitg bunas prestaziuns u ina quota d'abitaziuns da vacanzas d‘almain 20% che correspundan als basegns per uffants. Passa 20 puncts ston vegnir ademplids, tranter auter vai era per la segirezza dals uffants.

Otg lieus dal Grischun han il mument il dretg da far reclama cun il label, ch’onurescha lieus spezialmain adattads per famiglias.