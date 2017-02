Savognin vul dar gas – ma concret è anc nagut

A Savognin datti il mument differents projects per hotels novs. Il turissem e las pendicularas speran sin novs letgs chauds. Concret n’è però anc nagut.

Il pli avanzà paran ils plans dad esser tar il nov hotel da quatter stailas cun zona da wellness al stradun a Savognin. Sco quai che Willy Ebneter da la Ebneter Consult SA da Cunter ha ditg, ins veglia quest onn anc entschaiver a bajegiar. 10 da 20 suitas da 40 meters quadrat sajan gia vendidas. La finamira saja da vender anc dapliras, e sche necessari dumandar anc las bancas per in agid per il project da 12 milliuns francs.

Sin la tschertga d'investiders

Il project Barnagn e Viols che prevesa la construcziun d’in hotel cun bogn e resort da vacanzas è anc adina in tema. Era sch’ils investiders interessads èn sa retratgs avant bun quatter mais, ins saja anc adina sin la tschertga d’investiders. Tenor il pledader Patric Vincenz saja ina pussaivladad, da magari era realisar ina part da l’entir project. La lubientscha da bajegiar vala anc enfin il mez da l’onn, e la firma che posseda ils dretgs da realisar il project ha ils dretgs anc enfin la fin da l’onn.

Glisch verda per hotel Grava

Il terz project da hotel è en la zona Grava a Savognin. Avant in mais ha la regenza dà glisch verda da midar la zona da parcar Grava en ina zona da hotel. Quai vul dir che la firma Uffer SA che vul construir in hotel, pudess inoltrar la dumonda da bajegiar. Sco quai ch’il maina fatschenta Enrico Uffer ha scrit sin dumonda, ins saja actualmain vi dal sviluppar il project, commentaris vers anor na dettia quai però nagins per il mument.