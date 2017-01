Savognin vuless cursas da la Cuppa d'Europa

Cun las cursas FIS ch'il club da skis Savognin maina tras actualmain, sa prepara el per organisar proximamain cursas da la Cuppa d'Europa. Cursas da la Cuppa mundiala n'èn dentant nagin tema per ils da Savognin.

Porscher a giuvens skiunzs la pussaivladad da ramassar puncts FIS per sa qualifitgar per la Cuppa d'Europa u schizunt per la Cuppa Mundiala, quai è ina finamira dals organsiaturs. «Organisar cursas durant la pli debla emna da la stagiun e porscher maun a hotels ed ustarias indigenas», quai è in'autra motivaziun per Diego Casparin il president dal club da skis Savognin ed ils gidanters. Per il club resta in pitschen gudogn, «als gidanters dentant vegnan pajadas tut las spesas» raquinta Casparin. Da chattar 50 gidanters er durant l'emna na saja il mument nagin problem. Il club possa quintar cun in grond sustegn da questa vart.

Cuppa d'Europa gea - Cuppa mundiala na

Organisar cursas FIS dovra la medema organisaziun sco manar tras cursas da la Cuppa d'Europa, e quai saja er la finamira a media vista. La pista da Savognin saja per quai optimala. Cursas da la Cuppa mundiala dentant na possia il club betg surpigliar ord differents motivs. Quai sajan ils custs, la mancanza da termins libers en il chalender u era l'infrastructura basegnaivla.

