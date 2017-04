Scola da musica è dapli che mo far musica

Federico Belotti

La Scola da musica Grischun Central fa il mument in curs che declera la Passiun tenor Gion dal cumponist Johann Sebastian Bach. Tenor il manader da la scola Claudio Steier è la finamira da svegliar l’interess per tocs pli pretensius e far reclama per la scola da musica tar creschids.