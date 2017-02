Spleia sa prepara per ils requirents d'asil

Entschatta mars vegnan ils emprims requirents d'asil a Spleia. En l'anteriur hotel Pratigiana vegnan surtut persunas singulas e pèrins senza uffants da scola. Ussa vegnan anc fatg las lavurs da preparaziun per che l'hotel d'ina giada possia servir sco center d'asil.

La localitad ideala per in center d'asil n'exista betg, di Salome Mathys da l'Uffizi da migraziun. La responsabla per collocaziun ed assistenza aschunta dentant er che l'anteriur hotel Pratigiana a Spleia vegn damanaivel da l'ideal. En cumparegliaziun cun autras midadas d'utilisaziun ins haja a Spleia stuì investir «mo 400'000 francs», uschia Mathys. In quart dals custs haja il possessur surpiglià.

Il chantun ha l'opziun da prolungar il contract da locaziun suenter 5 onns per ulteriurs 5 onns. Il pli char saja prest adina l'adattaziun dal bajetg a las prescripziuns da la polizia da fieu. Quai stoppia vegnir fatg tar mintga midada d'intent d'in bajetg, explitgescha Mathys.

Plazza per 120 requirents - dentant occupà da 80

Il center Pratigiana a l'ur da Spleia porscha plazza per 120 requirents d'asil. Tenor Salome Mathys ha l'Uffizi da migraziun dentant l'intent d'occupar il center be cun 80 requirents d'asil. «Quai vegnan ad esser surtut persunas singulas, famiglias senza uffants da scola» ha ditg Mathys sin dumonda.

