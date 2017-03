Surava: Uffant è sa blessà sin via

Glindesdi suentermezdi è in uffant sa blessà sin via. La polizia tschertga perditgas, cun quai ch’i n'è betg cler sch’in auto è stà involvì en l’accident.





In uffant da set onns fascheva tramagls ensemen cun ulteriurs uffants dasperas la via. Suenter las trais il suentermezdi è l’uffant currì suenter ina balla sin l’autezza da l’ustaria Posta sin la via principala. Sco quai che l’uffant ha ditg envers la polizia, saja passà il medem mument in auto che gieva en direcziun Casti. L’uffant è crudà sin via ed è vegnì blessà levamain.

Sche l’uffant è collidà cun l’auto n’è betg cler. La mattatscha è vegnida tractada en l’ospital Surses a Savognin e suenter en l’ospital chantunal da Cuira. Sco quai che la polizia scriva, sajan las blessuras per fortuna mo levas. Il manischunz da l’auto u persunas che han fatg observaziuns duain s’annunziar tar la Polizia Chantunala sin tel. 081 659 15 50.