Surses: 3 milliuns per letgs chauds

Projects turistics per letgs chauds en il Surses, survegnan da nov agid finanzial da la vischnanca. Sustegnids vegnan projects novs che custan almain tschintg milliuns francs, e renovaziuns che custan dapli che 2.5 milliuns francs.

La vischnanca da Surses ha preschentà ses plans a la radunanza communala il glindesdi saira a Savognin. La vischnanca sustegna ils projects cun letgs chauds cun trais fin tschintg pertschient da la summa d’investiziun. Quant auta che la procentuala è, dependa per exempel, sche las lavurs vegnan surdadas a firmas indigenas. Per ils emprims trais projects datti medemamain in sustegn pli aut.

En tut stat a disposiziun ina summa da trais milliuns francs, che deriva da la contribuziun ch’il chantun ha dà per la fusiun. Avessan ils trais milliuns betg da tanscher, alura èsi previs, da duvrar era daners da taglia. Davart ils singuls projects vegn mintgamai a decider la radunanza communala, i n’è betg previs da stgaffir ina lescha.

Parcadi sutteran

Plinavant ha la radunanza communala da Surses infurmà davart ulteriuras fatschentas: Avess il hotel Sandeilas da Willy Ebneter a Savognin da vegnir construì, alura vul la vischnanca da Surses construir circa 36 parcadis sutterans publics, quai dasperas il hotel.

Mo in bogn na va betg

En connex cun il project turistic “Viols” e “Barnagn” che prevesa la construcziun d’in bogn, hotel ed abitaziuns da vacanzas ha la vischnanca infurmà, che la lubientscha da bajegiar per l’entir project scadia la fin da zercladur. Da realisar mo in bogn cun partiziun da wellness na saja betg realisabel: Ina retschertga da Ueli Feusi da la Mufag Immobiglias SA saja vegnida tar la coclusiun, ch’in bogn chaschunass in deficit da manaschi da 1.5 fin 2 milliuns francs ad onn, tge che na saja betg pussibel da surpurtar.

Tempo 30 tras Savognin

A Savognin è vegnida inoltrada ina petiziun che pretenda tempo 30 sin il stradun a Savognin sin l’autezza dal Hotel Pianta. La vischnanca è en discurs cun il chantun, pli tard pudessi dar ina decisiun a la radunanza communala.

Posta Beiva serra il 2018

A Beiva vegn la posta serrada l’onn 2018, cura ch’il postenent vertent va en pensiun. La suprastanza communala giavischa da la posta, che quella collavureschia en l’avegnir cun il Volg, nua ch’i duess vegnir installada in’agentura da la posta.