Tatjana Horvath - sviluppadra per la regiun Alvra ed il Parc Ela

La plazza creada da nov duai gidar da vesair e nizzegiar las pussaivladads economicas en la regiun, e da crear uschia entradas. Tatjana Horvath ha surpiglià la plazza da 80% il cumenzament da l’onn.

La plazza vegn finanziada per ina mesadad cun daners da la nova politica regiunala che l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun AWT metta a disposiziun, sco la regiun Alvra scriva. L’autra mesadad surpiglia il parc natiral regiunal Parc Ela. Tatjana Horvath vegn a lavurar tenor la finanziaziun mintgamai 40% per la regiun Alvra e per il Parc Ela.

Tatjana Horvath è creschida si a Cuira. Ella ha fatg la furmaziun sco economa da manaschi FH en Facility Management, ed è lura anc sa scolada en il management da process tar il svilup da vischnancas da citads e da regiuns. Ils davos 6 onns ha ella manà la partiziun d’immobiglias da la citad turitgaisa da Wädenswil.

RR novitads 16:00