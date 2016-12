Tge porscher als giasts la saira?

Mesemna, 21.12.2016, 15:47, actualisà a las 17:10

Lea Livers / Curdin Albin

Lai surpiglia grondas stentas per pudair avair ina buna purschida per ils sportists. Ed er la saira vulan els esser attractivs, tant per indigens sco er per giasts. Da nov porschan els quest onn in paradis da glatsch e per la quarta giada puspè in guaud magic.