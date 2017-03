Ulteriura maridaglia en Val d’Alvra

Ils 31 da mars decidan las radunanzas communalas da Bravuogn e da Filisur, sche vulan fusiunar. Ils presidents communals èn optimistics ch’i dat in gea.

Tant Felix Schutz, il president da Filisur sco era Peter Nicolay èn da buna speranza, che la fusiun vegnia acceptada. Ir en l’avegnir sulet saja fitg grev, han omaduas presidents ditg. Il chantun sustegna la fusiun cun 8.8 milliuns francs. La gronda part da quels daners sto la vischnanca fusiunada investir per reducir ils debits. Ina summa d’ina tala autezza n’haja quai anc mai dà en il Grischun, ha ditg Barbara Janom Steiner a la saira d’infurmaziun. Questa summa dettia franc anc da discutar en il cussegl grond, ma per gidar or da la situaziun finanziala fitg desolada saja impurtant da far quest pass, ha ditg la scheffa dal departament da finanzas e vischnancas.