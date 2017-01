Ustarias a Radons pateschan – collavuraturAs era …

L’ustaria Steil’Alva ed il Berghaus a Radons en il territori da skis da Savognin pateschan da la pauca naiv da quest enviern. Entant che la Steil’Alva ha relaschà persunal, ha il Berghaus pudì salvar tut ses collavuraturs.

L’ustier Florian Unterkalmsteiner ha relaschà tut ses 11 collavuraturs sin ils 9 da schaner. Cunquai che las pistas a Radons han grazia a la naiv nova puspè pudì avrir avant curt, ha l’ustier da la Steil’Alva puspè pudì emploiar nov collavuraturas e collavuraturs. Avessi però puspè da dar memia pauca naiv per far pista, alura vul Florian Unterkalmsteiner puspè serrar l’ustaria, sco quai ch’el ha tradì a RTR. Il mument hai blera crappa sin la pista a Radons, uschia che la situaziun da las pistas resta precara senza naiv nova.

Naginas desditgas

Naginas relaschadas hai dà en il Berghaus a Radons. Sco quai che l’ustier Gianni Savoldelli ha ditg, n’haja el stuì relaschar nagin, cunquai ch’els hajan gì occuppà detg bain ils 26 letgs. Pli baud haja l’ustaria gì dapli che 25 persunas che lavuravian per el durant la stagiun auta. Ussa ins emprovia da vegnir tras cun in minimum da persunal. Perquai haja el gia dapi in pèr onns redimensiunà ils plazs ora sin terrassa, di Gianni Savoldelli.

Speranza per in'alternativa

Tut ils dus ustiers speran ussa ch’i vegnia en l’avegnir a dar in’alternativa per vegnir a Radons. La vischnanca da Surses e las Pendicularas da Savognin examineschan l’idea, da far in servetsch cun in bus a Radons. Remplazzar la pendiculara ch’è vegnida sbuvada l’onn 2000 n’è nagin tema.

RR actualitad 17:00