Vaz: Dapli terren da bajegiar per indigens

Grazia a differenzas midadas da zonas datti a Valbella ed a Zorten dapli terren da bajegiar per indigens. La regenza ha approvà las decisiuns da la vischnanca da Vaz, che vul stgaffir dapli spazi da viver per indigens.

La regenza ha approvà ina revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Vaz dals 25 da settember 2016. Dal plan d'utilisaziun approvà èn pertutgads en tut trais territoris. Quai scriva la regenza en ina communicaziun a las medias.

Basegn da spazi d'abitar

Pervia dal basegn da spazi d'abitar per indigens ha la vischnanca concludì d'engrondir la zona dal vitg a Valbella per var 940 meters quadrat en il territori surbajegià per gronda part e da cumpensar quai cun ina dezonaziun.

Ultra da quai vegnan transferidas a Zorten trais parcellas da la zona per edifizis e per stabiliments publics en la zona dal vitg. Uschia pon persunas privatas duvrar u cumprar l'anteriura chasa communala, l'anteriura «Casa son Duno» e l'anteriura chasa-pravenda da la plaiv catolica. Questas midadas da zona èn munidas cun ina quota d'emprimas abitaziuns da 33%.

Trais territoris èn pertutgads

Il terz territori pertutga la zona da privel «Penasch seura» a Lai. Là è la situaziun da privel vegnida actualisada da la vischnanca l'onn 2012 e classifitgada en quest connex per part pli auta. Tenor la pratica dal chantun na dastgan esser definidas naginas zonas da construcziun en territoris che han ina gronda periclitaziun. La surfatscha da questa dezonaziun cumpensescha l'enzonaziun a Valbella. Las zonas da construcziun pertutgadas èn perquai vegnidas transferidas en zonas da l'ulteriur territori communal.