Via d'Avras vegn schlargiada

La via d'Avras po vegnir schlargiada tranter la chavorgia da la Rofla (Puntcrap) ed Avras. La regenza grischuna ha lubì il project.

Sin ina lunghezza da radund 660 meters vegn la via schlargiada sin la ladezza da norma da 5,8 meters per ch'il traffic po vegnir svià sin questa via.

La via d'Avras sto vegnir schlargiada perquai ch'ella vegn duvrada sco via da sviament. Quai durant il temp che la via naziunala N13 tranter Avras-Balamburtg-Ziràn e las construcziuns artifizialas vegnan reparadas.

