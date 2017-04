Vicedirectura da las Pendicularas Lai va

Linda Netzer, la manadra da l’administraziun e vicedirectura da las Pendicularas Lai banduna l’interpresa sin la fin da zercladur.

Sco quai che las Pendicularas scrivan en ina communicaziun, haja Linda Netzer lavurà diesch onns en differentas funcziuns per l’interpresa. Tranter auter saja ella s’engaschada ferm per la colliaziun dals territoris da skis da Lai ed Arosa. Ella bandunia la plazza ord atgna voluntad, per avair dapli temp per la famiglia. Tgi che daventa successur u successura n’è betg anc cler, las pendicularas vegnan a communitgar pli tard davart la successiun da la plazza ch’è vacanta.