Ziràn-Reschen cun model da direcziun

Il december da quest onn duess ir en vigur il nov model da direcziun. La radunanza communala ha gia approvà la midada. Il mument vegnan elavuradas la nova constituziun e leschas. Cun il nov model spera la vischnanca da pudair occupar meglier ils posts en suprastanza.

Il model da direcziun sa cumpona d’in gremi da trais persunas (president communal e dus emploiads da la vischnanca) che surpiglia la vart operativa. Ina suprastanza da quatter suprastants ed il president communal èn responsabels per la vart strategica. Il pensum da lavur dal president communal munta a radund 40%.

Per la suprastanza communala datti pli paucas sedutas che fin ussa. Il mars duai la vischnanca decider davart la constituziun, ed il december duess il nov model ir en vigur. In dals motivs per il nov model è la problematica dad occupar posts en suprastanza. In dals posts è vacant dapi l’entschatta dal 2015.

