Ziràn stgauda la via

La via chantunala da Ziràn a Reischen na schela betg. Ella vegn stgaudada cun aua da la funtauna Avas. Cun questa funtauna vegnan er stgaudadas las chasas a Ziràn.

"Ina via stgaudada è ina buna chaussa" di Ernst Rudin, responsabel per il provediment d'aua da Ziràn. Ma i na saja nagin luxus punctuescha el. L'aua da la funtauna chauda Avas sur Ziràn vegn manada en anzas sin ina lunghezza da 20 meters e stgauda uschia la via.

Quella idea è vegnida realisada gia avant 15 onns cunquai che la via taissa schelava adina puspè e perquai ch'ins aveva gia fatg bunas experientschas cun stgaudar las chasas da Ziràn cun quella funtauna. Quella pussaivladad nizzegian passa 90% da las chasadas en vischnanca. Ina ideia realisada ils onns 80 a Ziràn. Tgi che bajegia ina chasa sa cun questa soluziun spargnar enfin 15'000 francs.