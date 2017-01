Grischun ha pudì emplenir meglier ils letgs il november passà

Il november passà ha l’hotellaria grischuna dumbrà passa 86’000 pernottaziuns. Cumpareglià cun la medema perioda da l’onn avant è quai in plus da 7,7%. Da tut las 14 regiuns turisticas en Svizra ha il Grischun uschia nudà il terz aut augment.

Igl è stà in bun mais da november per l’hotellaria grischuna: Bunamain 8% dapli letgs chauds èn vegnids registrads en cumparegliaziun cun il november dal 2015.

Il pli grond plus en il Grischun noda la destinaziun Savognin/Bivio/Albula cun 493 pernottaziuns (2015: 96). Tavau/Claustra ha gì 46,2% dapli pernottaziuns, la Surselva +42,8%, Mustér/Sedrun +34,8%. Il mender resultat hai il november dà en la destinaziun Bergün/Filisur cun in minus da 41,6%, suandada da Bregaglia/Engiadina cun -36,1%

Bunamain tuttas regiuns turisticas creschidas

10 da las 14 regiuns turisticas en Svizra han il november 2016 fatg in meglier resultat ch’il medem mais dal 2015. La pli gronda creschientscha ha gì la regiun dal Lai da Genevra/Vad cun 12’000 pernottaziuns dapli.

Lura suondan la regiun Lucerna/Lai dals Quatter Chantuns cun +4,3% ed il Grischun cun in augment da 6’200 pernottaziuns (+7,7%). Ed era la Svizra Orientala e la regiun Turitg han registrà ina pli gronda dumonda.

Genevra però ha stuì nudar il pli grond minus, cun 27'000 pernottaziuns (-11%). Er damain giasts han visità la Part Sura Bernaisa ed il Tessin.

Damain giasts svizzers, dapli da l'exteriur

Il november passà ha l’hotellaria en l’entira Svizra dumbrà en tut 1,9 milliuns pernottaziuns. Quai è in plus da 0,5% cumpareglià cun la medema perioda da l’onn avant. 878’000 giasts èn vegnids da la Svizra, 999’000 da l’exteriur. Quai communitgescha l’Uffizi federal da statistica.

Dal schaner fin il november 2016 èn vegnidas registradas 33 milliuns pernottaziuns en Svizra (-0,5%). Da constatar è in lev minus dals giasts da l’exteriur, ma in lev plus da giasts svizzers cumpareglià cun il 2015. Plinavant croda en egl ch’i ha dà il november da l’onn passà dapli pernottaziuns da giasts da l’Europa (senza Svizra) e dals Stadis Unids. In minus è visibel tar ils giasts asiatics ed englais (Gronda Britannia). Cunzunt ils giasts da la China han mancà.

