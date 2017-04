Gronda stima per ils pumpiers grischuns

A la radunanza da delegadAs da l'Associaziun grischuna da pumpiers a Müstair ha il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb accentuà il basegn da recrutar novas persunas per il servetsch da pumpiers. La 124avla radunanza da delegadAs ha gì lieu sonda, ils 8 d'avrigl.

L'assicuranza da bajetgs dal Grischun ha elavurà ensemen cun l'associaziun grischuna da pumpiers in catalog cun mesiras per recrutar glieud per ils pumpiers. Rathgeb vul era s'engaschar che schuldads che vegnan relaschads da l'armada vegnian partids en il corp da pumpiers.

Donns da l’onn 2016

L’onn 2016 èn ils 3900 pumpiers vegnids clamads 1’000 giadas per agid en il Grischun. La summa dal donn dals fieus munta totalmain a var 25 milliuns francs. Quai surpassa la media dals davos 10 onns. Ils pli gronds schabetgs dal davos onn era l’incendi dal hotel ad Arosa sco era ils incendis da guaud en la Val Calanda, Mesauc e Poschiavo. Per Markus Feltscher è il concept d’incendis da guaud sa cumprovà extraordinari bain. Ins ha uschia pudì evitar ina summa dal donn pli grond.

